Александр Емельяненко поддержал брата Федора: «Айфоны Кремлева ничего не решили»

Александр Емельяненко заявил, что поддерживал позицию Федора Емельяненко, а не Умара Кремлева в вопросе выборов президента Союза ММА России.

Выборы состоялись 28 февраля и завершились победой Сергея Фатеева, за кандидатуру которого ратовал Федор Емельяненко. Конкурентом Фатеева был Павел Карнаух, за которого агитировал президент IBA Умар Кремлев. После выборов, отвечая на вопрос об отношениях с Кремлевым, Федор Емельяненко сказал: «Доносилось через интервью, что Умар Кремлев говорил, что в ММА идут спортсмены, не состоявшиеся в своих видах спорта. Что-то положительное я не слышал».

«Мне понравилось высказывание моего брата, — заявил Александр Емельяненко в беседе с «СЭ». — Он сказал правильно. С его слов, Умар Кремлев сказал, что в смешанные единоборства идут те, кто не смог добиться результата в других единоборствах, в любителях. Но когда мы дрались в Pride, туда людей со званиями ниже, чем чемпион мира, не брали. Умар Кремлев никаких званий не добился ни в каком любительском виде спорта. Если ему что-то где-то нарисовали, лучше ему сидеть и молчать, делать свое дело.

Я посмотрел. У Умара Назаровича очень много должностей. Нужно по себе брать ношу. Можно не вывезти. В смешанных единоборствах он не понимает, он не знает эту нишу — как что делается, куда что идет. Вот он стал президентом Федерации бокса. Бокса как не было слышно раньше, так и не слышно сейчас. Конечно, деньги не всегда решают. Избрание президента федерации смешанных единоборств — тому пример. Деньги Кремлева абсолютно ничего не решили. Он хоть и благотворительностью занимается, помогает старикам, раздает айфоны налево и направо, но когда касается вопроса голосования — айфоны его ничего не решили. Конечно, я поддерживал Федора».

В 2024-м Емельяненко тренировался на базе Федерации бокса России под Серпуховом, которая была построена на средства Кремлева.

«Когда я тренировался у него на «Лесной опушке», я сказал: «Умар Назарович, организуйте мне бой». Он говорит: «Да, хорошо, вот подойди». В итоге через пятого человека меня связали с тем, кто занимается организацией боев, — рассказал Александр «СЭ». — Я ему звоню: «Умар сказал мне с тобой связаться — чтобы ты организовал мне бой». До ближайшего турнира мне оставалось два месяца. А я в хорошей форме. Он мне говорит: «Этот кард уже составлен» — «А сколько у вас пар?» — «12» — «Добавь 13-ю» — «Мы не можем» — «Ладно, когда следующий кард?» — «Еще через три месяца». То есть пять месяцев мне ждать. «А там что?» — «Там уже полкарда составлено». И начинает тянуть, ездить чего-то там. «Понятно. Когда ты мне сможешь бой организовать?» — «Ну вот у нас следующий...» Я говорю: «Все, понятно». И получил трубку. Не буду же я Кремлеву звонить и говорить: там не получается, решите за меня вопрос. Ну, не получается и не получается, я пойду заниматься другими делами».