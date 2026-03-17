Бокс/ММА
UFC PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Уведомления
Главная
Бокс/ММА

Бойца ММА Исмаилова приговорили к полутора годам принудительных работ за «спарринг» с памятником

Руслан Минаев

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор бойцу ММА Зауру Исмаилову, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Приговором суда Исмаилову З.М. назначено наказание в виде принудительных работ на срок 1 год 6 месяцев с удержанием 10 процентов заработной платы в доход государства», — рассказали в пресс-службе.

Инцидент произошел 5 декабря 2025 года. По данным столичной прокуратуры, Исмаилов возле памятника ветеранам МЧС РФ на Аллее в честь 85-летия гражданской обороны в районе Фили-Давыдково использовал монумент в качестве спортивного инвентаря. Исмаилов полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Источник: РИА Новости Спорт
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Бокс/ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Не дождался гимна. Украинский боксер покинул церемонию награждения ЧЕ, где вручали золото россиянину
Альбу выгнали, но думают вернуть, в «Родину» просится Абаскаль, Галактионов может стать следующим на выход. Что происходит с тренерскими отставками в РПЛ
«Акела промахнулся». Разин извинился за резкие высказывания про Ткачева и журналистов
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валерий Кравченко
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валерий Кравченко
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Нейробиолог — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Нейробиолог — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Дания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Дания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Сербия — Греция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Сербия — Греция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Хейс не потянул КХЛ. АКМ может сняться с ВХЛ и МХЛ
Хейс не потянул КХЛ. АКМ может сняться с ВХЛ и МХЛ
«Барыс» разгромил «Локомотив»
«Барыс» разгромил «Локомотив»
Что происходит с «Северсталью»? Россияне на предсезонке НХЛ
Что происходит с «Северсталью»? Россияне на предсезонке НХЛ
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Трактор» пострадал от арбитров. Разин сорвался на Ткачева
«Трактор» пострадал от арбитров. Разин сорвался на Ткачева
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Александр Емельяненко поддержал брата Федора: «Айфоны Кремлева ничего не решили»

Минспорта РФ признало женское ММА видом спорта в России
Новости
RSS RSS
Все новости