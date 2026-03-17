Бойца ММА Исмаилова приговорили к полутора годам принудительных работ за «спарринг» с памятником

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор бойцу ММА Зауру Исмаилову, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Приговором суда Исмаилову З.М. назначено наказание в виде принудительных работ на срок 1 год 6 месяцев с удержанием 10 процентов заработной платы в доход государства», — рассказали в пресс-службе.

Инцидент произошел 5 декабря 2025 года. По данным столичной прокуратуры, Исмаилов возле памятника ветеранам МЧС РФ на Аллее в честь 85-летия гражданской обороны в районе Фили-Давыдково использовал монумент в качестве спортивного инвентаря. Исмаилов полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.