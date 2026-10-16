Валуев о недопуске российских каратистов: «Уже отработанная схема у европейцев»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» отреагировал на недопуск российских каратистов к участию в первенстве мира в Польше из-за отказа организаторов зарегистрировать спортсменов.

«Такая же ситуация, что и с гимнастами. Государства не выдают нам разрешения и визы — это уже отработанная схема у европейцев. Сейчас вся Европа будет так поступать. С ними пока будешь судиться, соревнования пройдут. Потом, может, и выяснится, что они ошиблись, но это что даст? Понятно, что мы все этим недовольны», — сказал Валуев «СЭ».

Первенство мира среди юношей, юниоров и спортсменов до 21 года проходит в польском Бельско-Бяле с 14 по 18 октября. В соревнованиях планировал принять участие 21 российский спортсмен.

В настоящее время российские каратисты выступают на международных турнирах под флагом WKF.