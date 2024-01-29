Упавшему с 10-го этажа бойцу Зайналову могут поставить аппарат Илизарова

Виталий Тарасов, менеджер российского бойца Магомеда «Венома» Зайналова, ответил на вопрос о текущем состоянии здоровья спортсмена.

24 января Зайналов выпал с балкона 10-го этажа в Ростове-на-Дону, пытаясь спасти своего кота.

«Он переведен в палату для операции. Есть подозрение, что ему будет поставлен аппарат Илизарова. Это не факт. Сейчас идет медицинский консилиум, и по каким-то причинам врачи не назначают следующую операцию. Сегодня должна быть информация. У Магомеда есть открытые переломы в области бедра. Из-за них он плохо спит», — цитирует Тарасова MMA.Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что бойцу предстоит перенести еще как минимум три операции.

В последнем поединке Зайналов досрочно уступил Захару Амои. Бой проходил в кулачной лиге Hardcore FC.