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Российских каратистов не допустили до участия в первенстве мира в Польше

Российских каратистов не допустили до участия в первенстве мира в Польше

Сергей Ярошенко

Российские каратисты не были допущены к участию в первенстве мира в Польше из-за отказа организаторов зарегистрировать спортсменов, сообщает пресс-служба Федерации карате России.

«Никто из российских спортсменов не был в итоге зарегистрирован польской стороной в качестве участника соревнований. Федерация карате России предполагала такое развитие ситуации, поэтому не рекомендовала никому участвовать в этом турнире, но и не могла препятствовать желанию самих спортсменов выступать на этом крупном международном старте.

У нас нет никаких вопросов к Всемирной федерации карате (WKF), с которой выстроены очень конструктивные отношения. Все дело в политике, у которой польская сторона оказалась в заложниках», — цитирует пресс-службу организации ТАСС.

Первенство мира среди юношей, юниоров и спортсменов до 21 года проходит в польском Бельско-Бяле с 14 по 18 октября. В соревнованиях планировал принять участие 21 российский спортсмен.

В настоящее время российские каратисты выступают на международных турнирах под флагом WKF.

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Источник: ТАСС
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