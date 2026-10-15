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Рубин — Оренбург: счет и результат матча 4 тура Пути РПЛ Кубка России 15 октября 2026

«Оренбург» разгромил «Рубин» в матче FONBET Кубка России

Сергей Филин

«Оренбург» разгромил «Рубин» в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России — 4:1.

В составе гостей по голу забили Егор Назаренко, Ренат Голыбин, Данила Хотулев и Андрей Касаджиков. Назаренко также оформил два ассиста.

У хозяев гол в конце встречи забил Ульви Бабаев.

«Оренбург» набрал 7 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице группы А. «Рубин» (4 очка) занимает третье место.

В 5-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Оренбург» дома сыграет с «Родиной», а «Рубин» встретится со «Спартаком» в Москве. Оба матча состоятся 28 октября.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
15 октября, 18:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
1:4
Оренбург

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