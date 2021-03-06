Четыре года назад Блахович застрял в UFC на рекорде 2-4, и его хотели уволить. Поляка спасла невеста

Уговорила боссов дать ему последний шанс .

Ян Блахович (27-8) — один из трех чемпионов в истории UFC, кто выиграл пояс, проиграв к моменту титульного боя пять поединков в промоушене.

Поражения в UFC к моменту выигрыша пояса. Фото "СЭ"

Собрать пять поражений в UFC и стать чемпионом — это очень редкая динамика, потому что чемпионы, то есть лучшие из лучших, крайне редко столько проигрывают в свои лучшие годы. Если у тебя пять поражений в пору физического расцвета, то ты либо крепкий середняк, либо в лучшем случае плаваешь где-то в околотопах. Блаховичу тем не менее удалось с такой динамики вырулить в абсолютного топа и в итоге к 37 годам завоевать пояс. Забавный факт, наглядно показывающий, что такое пять поражений для чемпионов, — у поляка пять поражений в UFC-рекорде, и это больше, чем у всех остальных чемпионов-мужчин промоушена вместе взятых (у Хабиба, Усмана, Миочича, Адесаньи, Волкановски, Яна, Фигейредо четыре поражения в UFC на всех).

Невеста Блаховича после его поражения Камминсом всю ночь писала письма матчмейкерам с просьбой не увольнять его

Чемпионство Блаховича — это редчайший пример позднего выхода на пик: очень часто бывает, когда необходимое для успеха количество навыков и знаний набирается в уже немолодом, «трудном» возрасте, но очень редко — когда в этом возрасте еще остается необходимое количество сил, энергии и здоровья, чтобы эти навыки применить. В случае с Блаховичем все эти условия совпали — его здоровье много лет терпеливо ждало, когда навыков будет достаточно, и вот наконец дождалось. При этом, конечно, важно понимать, что пять поражений опасны не только тем, что они отклоняются от нормальной статистической динамики нормального чемпиона UFC, но и тем, что за такое количество «лосей» боссы промоушена, как правило, беспощадно увольняют. И именно то, что Яна чудом не уволили 8 апреля 2017-го после проигрыша Патрику Камминсу (рекорд поляка в UFC превратился в 2-4, что уровень даже не середняка, а бойца ниже среднего), делает его историю особенно красивой.

Уговорить матчмейкеров дать поляку последний шанс удалось его невесте и менеджеру Дороте Журковске. Сразу после поражения Блаховича Камминсу она бомбардировала имейлы боссов UFC всю ночь и в итоге спасла своему мужчине и главному клиенту работу.

«Я помню тот день [поражение Блаховича Камминсом], — вспоминает Дорота в интервью ESPN. — Я смотрела бой у себя дома, в Варшаве, было далеко за полночь. Я очень нервничала, мне было настолько плохо, что я довела себя до болезненного состояния. После поражения не смогла заснуть и не спала весь следующий день. Сразу после объявления решения (Блахович проиграл решением большинства. — Прим. «СЭ») я была опустошена, но понимала, что мне нужно собраться. Я была обязана спасти Яну его работу.

Но я очень боялась, что ничего уже не сделать и что он будет уволен. Ждала с минуты на минуту имейл, что с ним расстаются. Потом я собралась и написала сама Мику Мэйнарду. Всю ночь я писала письма матчмейкерам и уговаривала их не увольнять Яна. Я просто давила их, убеждала дать ему еще один шанс. Говорила, что Ян — звезда в Польше.

На тот момент я знала, что у них готовится ивент в Польше, в Гданьске. Я просила их поставить Яна в этот кард. «Он должен быть в этом карде!» — писала я им. В конце концов этот аргумент убедил их, и они дали ему последний шанс — бой против восходящего проспекта Девина Кларка, который тогда шел на 8-1.

Блахович воспользовался последним шансом сполна — финишировал Кларка во втором раунде удушением сзади со стойки, выиграв в придачу 50 тысяч долларов за выступление вечера. Несмотря на то что Ян был как никогда близок к крушению своей профессиональной мечты, на этот бой он выходил бескрайне уверенным в себе.

«До боя я почему-то поверил в то, что все будет хорошо, что я снова налажу мои дела, и все пойдет хорошо, — рассказывает Блахович ESPN. — Я чувствовал в себе какой-то огонь. Говорил себе: «Это не конец. Я не имею права закончить мой путь, мое приключение вот так». Я понимал, что мне нужно выиграть и доказать всем, что я способен на большее».

Блахович — это не только вес и «легендарная польская сила». Ян — глубокий стратег, который как минимум на один класс выше Косты

После поражения Камминсом Блахович выиграл восемь боев из девяти, заработал шесть послематчевых бонусов и стал наконец чемпионом UFC (одним из трех самых возрастных чемпионов в истории, кто выиграл пояс впервые: Вердум, Биспинг, Блахович — все трое впервые стали чемпионами в 37 лет. Кутюр был чемпионом в 45 лет, но впервые он выиграл пояс в 34 года).

Стиль поляка отличает универсализм и выверенное стратегическое планирование. Если для победы надо аккуратно пять раундов вязаться в клинче и избегать рисков (как с Жакаре), поляк методично и спокойно будет претворять этот план в жизнь. Если надо аккуратно ждать нетехничного кика от соперника, чтобы немедленно наказать его могучим панчем с «легендарной польской силой» (как с Кори Андерсоном), — Блахович будет терпеливо ждать. Ян часто отдает инициативу соперникам в начале боя — Крылову легко дал себя перевести, прочувствовал его на земле и уже затем перехватил преимущество. Рокхолду дал легко себя клинчевать, но в итоге Люк не смог толком сдвинуть поляка из клинча, забил руки и позже был нокаутирован как раз на выходе из клинча, когда его тяжелые руки не успели вернуться в защитный блок.

У Яна прекрасный левый кик — им он, например, едва не пробил дырку в боку Доминика Рейеса и уронил Рокхолда под занавес первого раунда.

Но, конечно, главный рычаг поляка — это запредельная физическая мощь и нокаут-сила в обеих руках. Из всех действующих бойцов, входящих в топ-5 UFC, только у Блаховича и Нганну есть однопанчевые нокауты с обеих рук. Блахович нокаутировал правой рукой Кори Андерсона и левой — Люка Рокхольда. У Люка от левой Блаховича сломалась челюсть (и Рокхолд после того боя до сих пор не дрался), у Кори от правой поляка случилось серьезное сотрясение, от последствий которого он через несколько недель потерял сознание на отдыхе и упал лицом в асфальт. Мощи Блаховича удивлялся и сам по себе не слабый Жакаре: «Я работал в лагере к тому бою с тяжеловесами, и Блахович был сильнее их всех. Он очень мощный».

Сам же поляк на вопрос происхождения «легендарной польской силы» отшучивается.

«Я просто всегда ел то, что готовила моя мама, — говорил Ян журналисту Schmo. — Ни от чего не отказывался. Если вы хотите себе такую же легендарную польскую силу, приезжайте в Польшу, и мы вас как следует откормим».

Невероятно, что с этой легендарной польской мощью, с которой не могут сладить 105–107-килограммовые полутяжеловесы, теперь придется иметь дело 90-килограммовому Исраэлю Адесанье — и при этом еще в маленьком октагоне. И ведь важно, что поляк — это не только вес, это и глубокое стратегическое мышление, хладнокровие, опыт, универсализм и отличный кикбоксинг. Есть ощущение, что Блахович, даже если отбросить фактор веса, все равно как минимум на один класс выше предыдущего соперника, Адесаньи Пауло Косты. Особенно четко поляк доказал, что он не просто гора мощи, в бою с Домиником Рейесом. Рейес — темповой, атлетичный и очень техничный леворукий снайпер с хорошими лоукиками — был тотально разбит. Ведь Блахович до момента нокаута во втором раунде уверенно забрал и первую пятиминутку.

К тому же помимо веса Блахович — первый соперник Адесаньи, который практически не уступает нигерийцу в размахе рук. Рич поляка — 198 см против 203 см у Адесаньи, и теперь посмотрите, как эти 198 см отличаются от 183 см Косты, 185 см Ромеро, 180 см Уиттакера и 182 см Гастелума!

Если Адесанья сможет легко перескочить и не заметить всю эту гигантскую разницу в физических параметрах (вес, рост, размах рук), да и сопутствующий им немаленький класс поляка, он будет настоящим чудотворцем. Но почему-то есть ощущение, что такие перескоки — это не про реальную жизнь.

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.