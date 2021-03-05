Бои Яна, Махачева и Аскарова на UFC 259: время начала и где смотреть трансляцию бесплатно

Турнир UFC 259 пройдет в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье, 7 марта, по московскому времени.

Один из пяти боев предварительного карда — поединок в наилегчайшем весе россиянина Аскара Аскарова и американца Джозефа Бенавидеса. Ориентировочное время выхода соперников в октагон — не ранее 4.45 (мск) 7 марта.

В основном карде шоу — пять боев, два из них — с топовыми российскими бойцами. Эта часть вечера в Лас-Вегасе стартует в 6.00 (мск).

Второй бой основного карда — в легком весе между россиянином Исламом Махачевым и американцем Дрю Добером. Ориентировочное время выхода соперников — 6.25 (мск).

Третий по порядку в карде — титульный бой в легчайшем весе с участием российского чемпиона UFC Петра Яна. Его соперник — американец Алджамейн Стерлинг. Ориентировочное время начала поединка — 6.50 (мск).

Трансляция турнира UFC 259 доступна платно на платформе промоушена UFC Fight Pass. Смотреть все бои шоу в Лас-Вегасе онлайн можно на UFC ТВ (по подписке на сервисах Wink, More.tv, «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком»).

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.

Ян — Стерлинг, Махачев — Добер и другие топ-бои UFC 259: дата и время начала, где смотреть трансляцию, кард участников, прогноз