Ян и Стерлинг сделали вес перед боем на UFC 259
Чемпион UFC россиянин Петр Ян и американец Алджамейн Стерлинг уложились в лимит легчайшего веса (61,2 кг или 155 фунтов).
Ян показал 155 фунтов, а Стерлинг — 144,5.
Поединок Петра Яна с Алджамейном Стерлингом состоится в ночь с 6 на 7 марта на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Российский боец впервые в карьере проведет защиту чемпионского титула в UFC. На счету 28-летнего Яна 15 побед и 1 поражение в ММА, у 31-летнего Стерлинга 19 побед и 3 поражения.
(Илья Андреев)
«My time, baby!»— UFC (@ufc) March 5, 2021
?? @FunkmasterMMA secures his potential date with destiny.
[ LIVE on #ESPNPlus PPV: https://t.co/nGwZHz1w1j ] pic.twitter.com/PBWZ27wnGY
Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю