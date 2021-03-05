Ян и Стерлинг сделали вес перед боем на UFC 259

Чемпион UFC россиянин Петр Ян и американец Алджамейн Стерлинг уложились в лимит легчайшего веса (61,2 кг или 155 фунтов).

Ян показал 155 фунтов, а Стерлинг — 144,5.

Поединок Петра Яна с Алджамейном Стерлингом состоится в ночь с 6 на 7 марта на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Российский боец впервые в карьере проведет защиту чемпионского титула в UFC. На счету 28-летнего Яна 15 побед и 1 поражение в ММА, у 31-летнего Стерлинга 19 побед и 3 поражения.

(Илья Андреев)

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.