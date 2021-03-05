Адесанья пообещал, что вернется в средний вес после победы над Блаховичем

Непобежденный чемпион UFC в среднем весе новозеландец Исраэль Адесанья (20-0) заявил о намерении вернуться обратно в свою весовую категорию после боя с чемпионом полутяжелого дивизиона Яном Блаховичем (27-8).

«Я обязательно вернусь в средний вес, — цитирует бойца MMA Junkie. — У меня в голове есть еще кое-что, что может заинтересовать [меня]. Но определенно моя цель — это вернуться в средний вес. Я хочу, чтобы мой дивизион двигался вперед».

Бой Адесанья — Блахович станет главным событием UFC 259, который состоится в ночь с 6 на 7 марта в Лас-Вегасе. На кону титул UFC в полутяжелой весовой категории.

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.