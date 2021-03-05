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Адесанья пообещал, что вернется в средний вес после победы над Блаховичем

18:05
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Непобежденный чемпион UFC в среднем весе новозеландец Исраэль Адесанья (20-0) заявил о намерении вернуться обратно в свою весовую категорию после боя с чемпионом полутяжелого дивизиона Яном Блаховичем (27-8).

«Я обязательно вернусь в средний вес, — цитирует бойца MMA Junkie. — У меня в голове есть еще кое-что, что может заинтересовать [меня]. Но определенно моя цель — это вернуться в средний вес. Я хочу, чтобы мой дивизион двигался вперед».

Бой Адесанья — Блахович станет главным событием UFC 259, который состоится в ночь с 6 на 7 марта в Лас-Вегасе. На кону титул UFC в полутяжелой весовой категории.

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.

Дополнительная информация:

https://mmajunkie.usatoday.com/2021/03/israel-adesanya-transcendent-star-ufc-259-inevitable

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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