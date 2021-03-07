В Академии РМК рассказали, что ждет Петра Яна после дисквалификации за запрещенный удар коленом

Руководитель PR-проектов Академии единоборств Русской медной компании (РМК) Алексей Галанов рассказал, что ожидает российского бойца ММА Петра Яна после дисквалификации в бою против американца Алджамейна Стерлинга за запрещенный удар коленом.

«Что будет дальше, сейчас зависит только от менеджмента UFC. Логично, чтобы дали сразу незамедлительный реванш. Максимально быстро, как только Стерлинг восстановится. Очевидно, что Петр Ян выигрывал в этой встрече. Многие говорили, что он ничего не сможет противопоставить борьбе Стерлинга, но Петр сделал огромный шаг вперед в этом аспекте, и у Стерлинга не было никаких шансов стать чемпионом. Думаю, поэтому он бросил этот пояс на канвас в самом конце», — цитирует URA.ru Галанова.

Петр Ян был дисквалифицирован за нанесение запрещенного удара коленом в голову Стерлингу в четвертом раунде боя. 28-летний россиянин лишился чемпионского пояса. На его счету 15 побед и 2 поражения в ММА. У 31-летнего Стерлинга 20 побед и 3 поражения.