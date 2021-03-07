Блахович победил Адесанью решением судей и защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе
09:26
Поляк Ян Блахович победил нигерийца Исраэля Адесанью в главном поединке турнира UFC 259 в полутяжелом весе.
Поединок длился пять раундов. Блахович выиграл единогласным решением судей (49-46, 49-45, 49-45). Поляк впервые защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. Адесанья потерпел первое в карьере поражение в ММА.
THE LEGEND GROWS!— UFC (@ufc) March 7, 2021
??? @JanBlachowicz defends his LHW strap. #UFC259 pic.twitter.com/2CdNbJYzAn
На счету 38-летнего Блаховича 28 побед и 8 поражений в ММА. У 31-летнего Адесаньи 20 побед и 1 поражение.
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