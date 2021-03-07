Блахович победил Адесанью решением судей и защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе

Поляк Ян Блахович победил нигерийца Исраэля Адесанью в главном поединке турнира UFC 259 в полутяжелом весе.

Поединок длился пять раундов. Блахович выиграл единогласным решением судей (49-46, 49-45, 49-45). Поляк впервые защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. Адесанья потерпел первое в карьере поражение в ММА.

На счету 38-летнего Блаховича 28 побед и 8 поражений в ММА. У 31-летнего Адесаньи 20 побед и 1 поражение.