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Блахович победил Адесанью решением судей и защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе

09:26
Ян Блахович (справа) и Исраэль Адесанья. Фото Instagram
Ян Блахович (справа) и Исраэль Адесанья. Фото Instagram
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Поляк Ян Блахович победил нигерийца Исраэля Адесанью в главном поединке турнира UFC 259 в полутяжелом весе.

Поединок длился пять раундов. Блахович выиграл единогласным решением судей (49-46, 49-45, 49-45). Поляк впервые защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. Адесанья потерпел первое в карьере поражение в ММА.

На счету 38-летнего Блаховича 28 побед и 8 поражений в ММА. У 31-летнего Адесаньи 20 побед и 1 поражение.

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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