Бойцы MMA отреагировали на победу Стерлинга после запрещенного удара Яна

Российский боец Петр Ян не сумел защитить чемпионский титул в легчайшем весе в поединке против американца Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе (США).

Он был дисквалифицирован за нанесение запрещенного удара коленом в четвертом раунде.

Бойцы MMA отреагировали на победу Стерлинга:

Гилберт Бернс: «Это чертовски нелегально».

Джастин Гейджи: «Это никогда не должен делать боец. Легко и просто. С таким ударом все кончено. Док делает свою работу, все кончено».

Дерек Брансон: «О боже, это был бы безумный конец боя!»

Нико Прайс: «Бро, нет! Только не так!»

Стивен Томпсон: «Это первый раз в истории UFC, когда пояс был выигран таким образом?»