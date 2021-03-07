Бойцы MMA отреагировали на победу Стерлинга после запрещенного удара Яна
09:35
Российский боец Петр Ян не сумел защитить чемпионский титул в легчайшем весе в поединке против американца Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе (США).
Он был дисквалифицирован за нанесение запрещенного удара коленом в четвертом раунде.
Бойцы MMA отреагировали на победу Стерлинга:
Гилберт Бернс: «Это чертовски нелегально».
Джастин Гейджи: «Это никогда не должен делать боец. Легко и просто. С таким ударом все кончено. Док делает свою работу, все кончено».
Дерек Брансон: «О боже, это был бы безумный конец боя!»
Нико Прайс: «Бро, нет! Только не так!»
Стивен Томпсон: «Это первый раз в истории UFC, когда пояс был выигран таким образом?»
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