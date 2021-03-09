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Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА   //    UFC 259 Ян – Стерлинг

Сехудо уверен, что он сильнее Яна и Стерлинга

07:17
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Американский боец ММА Генри Сехудо не сомневается в своем превосходстве над Петром Яном и Алджамейном Стерлингом. 8 марта он заявил, что собирается возобновить карьеру и хочет победить их обоих.

«Знаете, это сумасшествие, что эти парни ссорятся из-за серебряной медали, — написал Сехудо в Twitter. — Просмотр их боя показал мне, что я на другом уровне, на вершине другого уровня. Я бы остановил обоих этих парней».

34-летний Сехудо провел 18 боев в ММА и одержал 16 побед при двух поражениях. Он был чемпионом UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Свой последний бой он провел 9 мая 2020 года против Доминика Круса. После победы он объявил о завершении карьеры.

Алджамейн Стерлинг выиграл у Петра Яна дисквалификацией за удар россиянина запрещенным коленом.

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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