Сехудо уверен, что он сильнее Яна и Стерлинга

Американский боец ММА Генри Сехудо не сомневается в своем превосходстве над Петром Яном и Алджамейном Стерлингом. 8 марта он заявил, что собирается возобновить карьеру и хочет победить их обоих.

«Знаете, это сумасшествие, что эти парни ссорятся из-за серебряной медали, — написал Сехудо в Twitter. — Просмотр их боя показал мне, что я на другом уровне, на вершине другого уровня. Я бы остановил обоих этих парней».

34-летний Сехудо провел 18 боев в ММА и одержал 16 побед при двух поражениях. Он был чемпионом UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Свой последний бой он провел 9 мая 2020 года против Доминика Круса. После победы он объявил о завершении карьеры.

Алджамейн Стерлинг выиграл у Петра Яна дисквалификацией за удар россиянина запрещенным коленом.