Тренер претендента на пояс UFC в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга Мэтт Серра высказался о действующем чемпионе дивизиона Петре Яне.

«Он — прирожденный, бесстрашный боец, — сказал Серра в интервью MMA Junkie. — Я думаю, что он действительно с нетерпением ждет этого боя с Алджамейном. Он [Петр] — фантастический боец».

Стерлинг и Ян встретятся на турнире UFC 259, который состоится в ночь с 6 на 7 марта в Лас-Вегасе. Для россиянина бой со Стерлингом станет первой защитой титула, который он завоевал летом прошлого года в поединке против Жозе Альдо.

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.