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Тренер Стерлинга — о Яне: «Он — прирожденный, бесстрашный боец»

21:04
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Тренер претендента на пояс UFC в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга Мэтт Серра высказался о действующем чемпионе дивизиона Петре Яне.

«Он — прирожденный, бесстрашный боец, — сказал Серра в интервью MMA Junkie. — Я думаю, что он действительно с нетерпением ждет этого боя с Алджамейном. Он [Петр] — фантастический боец».

Стерлинг и Ян встретятся на турнире UFC 259, который состоится в ночь с 6 на 7 марта в Лас-Вегасе. Для россиянина бой со Стерлингом станет первой защитой титула, который он завоевал летом прошлого года в поединке против Жозе Альдо.

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.

Дополнительная информация:

https://mmajunkie.usatoday.com/2021/03/ufc-259-matt-serra-says-aljamain-sterling-could-be-the-jon-jones-of-the-bantamweight-division

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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