Серра считает, что Стерлинг может стать Джоном Джонсом легчайшего дивизиона

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе, а ныне тренер по бразильскому джиу-джитсу Мэтт Серра возлагает большие надежды на своего ученика — Алджамейна Стерлинга, которому предстоит сразиться за пояс с россиянином Петром Яном на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта в Лас-Вегасе.

«Алджамейн никогда не дрался со слабыми оппонентами, — говорит тренер в интервью MMA Junkie. — Он дрался с настоящими монстрами, и я верю, что он станет новым чемпионом и какое-то время будет удерживать этот пояс. У него невероятное джиу-джитсу, грэпплинг — то есть с момента прихода в мой зал он всегда отличался своим талантом, показывая разные фишки. Иногда мне просто хочется молчать и наблюдать, так как всегда интересно, какую безумную попытку он предпримет. Поэтому он — „Фанкмастер“. Я очень рад за него и верю, что он станет новым чемпионом»,

«Стерлинг действительно может стать Джоном Джонсом легчайшего дивизиона. Вот настолько он талантлив». — подытожил Серра.

Бой американца Стерлинга и россиянина Петра Яна станет одним из трех титульных противостояний на номерном шоу UFC 259. В случае победы чемпион может сразиться с Ти Джеем Диллашоу.

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.