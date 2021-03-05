Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян на пресс-конференции перед турниром UFC 259 сравнил своего соперника — американца Алджамейна Стерлинга — с пойманной мышью.

«Я мышей ловлю всю жизнь, — ответил Ян на реплику Стерлинга. — Ты одна из них, которая будет поймана».

Бой между Яном (15-1) и Стерлингом (19-3) состоится 7 марта рано утром по московскому времени в Лас-Вегасе.

(Илья Андреев)

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.