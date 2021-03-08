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Менеджер Петра Яна рассказал, когда состоится реванш со Стерлингом

17:42
Петр Ян. Фото USA Today Sports
Петр Ян. Фото USA Today Sports
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Менеджер Саят Абдрахманов, представляющий интересы бойца UFC Петра Яна, рассказал о сроках проведения реванша с Алджамейном Стерлингом.

«Конечно, неприятная ситуация и не тот исход, которого мы ждали и хотели. Но точка в этом противостоянии не поставлена — будет реванш, — приводит слова Абдрахманова пресс-служба клуба «Архангел Михаил». — Стерлинг сам сказал, что хочет реванш, UFC хотят реванш. Естественно, мы тоже хотим его как можно скорее. Здесь единственная сложность только в том, когда пройдет бой. Все будет зависеть от готовности Стерлинга. Нужно набраться терпения и уже в ответном поединке не оставлять никаких вопросов».

Бой между Яном и Стерлингом состоялся в ночь с 6 на 7 марта на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе, победу одержал Стерлинг после дисквалификации Яна за запрещенный удар.

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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