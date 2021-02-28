Стерлинг: «Магомедов говорил мне, что в реванше с ним Ян был подозрительно сильнее физически»

Претендент на пояс UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг рассказал о разговоре с бывшим соперником Петра Яна Магомедом Магомедовым.

«Мы особо не разбирали эти бои, и общение наше [c Магомедовым] было затруднено из-за языкового барьера, но главная мысль, которую он мне постоянно доносил — то, что когда они дрались второй раз — Ян был гораздо сильнее физически и это было очень странно и сильно отличалось от того, что было в первом бою. Я не знаю, намекал ли он на то, что Ян был под чем-то или что его защита стала гораздо лучше, или что он просто стал сильнее. Я не судья, но вот он сказал об этом — о странной разнице в силе между первым и вторым боем. Надеюсь, что с контролем USADA все эти вещи у него позади», — сказал Стерлинг в интервью Youtube-каналу RT Sport MMA.

Поединок Петра Яна и Алджамейна Стерлинга пройдет 6 марта на UFC 259 в Лас-Вегасе.

(Никита Горшенин)