Турнир UFC 259 пройдет в ночь на воскресенье, 7 марта, по московскому времени. Шоу примет арена UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

В основном карде UFC 259 — пять боев, три из них — титульные.

Главным событием вечера станет поединок Ян Блахович — Исраэль Адесанья за чемпионский пояс в полутяжелом весе. В со-главном бою за титул в полулегком весе у женщин сразятся Аманда Нунис и Меган Андерсон.

Перед этим россиянин Петр Ян проведет первую защиту чемпионского пояса в легчайшем весе. Его соперник — Алджамейн Стерлинг из США.

До этого поединка свой бой в легком весе проведет россиянин Ислам Махачев. Бойцу из команды чемпиона UFC в этой категории Хабиба Нурмагомедова будет противостоять Дрю Добер из США.

Основной кард UFC 259 стартует в 6.00 7 марта (время московское).

Ориентировочное время выхода в октагон Махачева и Добера — около 6.25, а Яна и Стерлинга — 6.50 (мск).

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.

UFC 259: все бои (от более поздних к более ранним)

Основной кард (время начала — 6.00 мск 7 марта)

Полутяжелый вес, титульный бой: Ян Блахович (Польша) — Исраэль Адесанья (Новая Зеландия/Нигерия)

Полулегкий вес (женщины), титульный бой: Аманда Нунис (Бразилия) — Меган Андерсон (Австралия)

Легчайший вес, титульный бой: Петр Ян (Россия) — Алджамейн Стерлинг (США)

Легкий вес: Ислам Махачев (Россия) — Дрю Добер (США)

Средний вес: Тиаго Сантос (Бразилия) — Александр Ракич (Австрия)

Предварительный кард (4.00 мск 7 марта)

Легчайший вес: Доминик Круз (США) — Кейси Кенни (США)

Легчайший вес: Сонг Ядонг (Китай) — Кайлер Филлипс (США)

Наилегчайший вес: Джозеф Бенавидес (США) — Аскар Аскаров (Россия)

Наилегчайший вес: Рожерио Бонторин (Бразилия) — Кай Кара Фрэнс (Новая Зеландия)

Минимальный вес (женщины): Ливия Соуза (Бразилия) — Аманда Лемос (Бразилия)

Ранний предварительный кард (2.00 мск 7 марта)

Наилегчайший вес: Тим Эллиотт (США) — Джордан Эспиноза (США)

Полутяжелый вес: Кеннеди Нзечакву (Нигерия) — Карлос Ольберг (Новая Зеландия)

Полусредний вес: Шон Брэди (США) — Джейк Мэттьюс (Австралия)

Легкий вес: Урош Медич (Сербия) — Аалон Круз (США)

Легчайший вес: Марио Баутиста (США) — Тревин Джонс (Гуам)

Трансляция турнира UFC 259 доступна на платформе промоушена UFC Fight Pass.

Смотреть все бои шоу в Лас-Вегасе в прямом эфире можно на UFC ТВ (сервисы Wink, More.tv, «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком»).