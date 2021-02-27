Петр Ян: «Не считаю минусом, что у меня нет полноценного главного тренера»

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян в интервью «СЭ» поделился мнением о тренировочном процессе без главного тренера по ММА.

- Вы единственный действующий чемпион UFC и боец из топ-5, у кого нет полноценного главного тренера по ММА. Считаете это минусом?

- Нет, ни в коем случае. У меня с первого дня моего в единоборствах я всегда, так получалось, тренировался в различных местах. И тяжело себе выбрать одного тренера, если ты берешь одного, то придется возить его везде с собой. А так — удобно. Ты приехал в один зал и всё, с этим проблем нет. У меня уже есть некий фундамент, некая система, я понимаю, что мне нужно делать. Если я еду в определенной лагерь, то понимаю, какая там сторона сильная мне нужна. Поэтому мы едем туда для этого набора знаний.

6 марта Ян проведет защиту титула в поединке с Алджамейном Стерлингом на UFC 259.

(Никита Горшенин)