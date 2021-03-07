Самбист и боец ММА Кирилл Сидельников прокомментировал бой Петра Яна против американца Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе (США). Российский боец не сумел защитить чемпионский титул в легчайшем весе.

«Думаю, что дисквалификация — это несправедливо. Наказать, конечно, надо было желтой карточкой, но никак не дисквалифицировать. Отдать пояс Стерлингу — это просто обворовывание Яна. Мне кажется, что этот бой необходимо было признать несостоявшимся и просто перенести его на другое время. На месте Стерлинга я бы не принял пояс, поставил бы его в центре ринга и ушел».

«Ян не переиграл, он полностью разобрал соперника во всех аспектах, он смотрелся намного лучше. По бою Ян выиграл. Все кричали, что Стерлинг хорош в борьбе, но Ян доказал обратное — он переводил, защищался и делал так, как хотел. Петр Ян — красавчик капитальный, его просто обворовали. Стоит провести реванш, ведь Ян настоящий чемпион и лучше его нет сейчас», — сказал Сидельников «СЭ».

Петр Ян был дисквалифицирован за нанесение запрещенного удара коленом (в это время соперник стоял на одном колене). В связи с этим чемпионский титул получил Стерлинг. 28-летний Ян одержал 15 побед в ММА. Это его второе поражение. На пресс-конференции после боя россиянин заявил, что допустил ошибку.

(Артем Бухаев)

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