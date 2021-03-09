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Генри Сехудо заявил о желании победить Яна и Стерлинга

05:01
Петр Ян и Алджамейн Стерлинг. Фото MMA Fighting.
Петр Ян и Алджамейн Стерлинг. Фото MMA Fighting.
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Американский боец ММА Генри Сехудо заявил, что хочет провести поединки против Петра Яна и Алджамейна Стерлинга и побить их обоих.

«Я думаю, что реванш (Яна против Стерлинга — Прим. «СЭ») будет, — сказал Сехудо в интервью ESPN 8 марта. — Я хотел бы провести бой и с Яном, и со Стерлингом. Хочу победить их обоих. Тройной чемпион возвращается».

34-летний Сехудо провел 18 боев в ММА и одержал 16 побед при двух поражениях. Он был чемпионом UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Свой последний бой он провел 9 мая 2020 года против Доминика Круса. После победы он объявил о завершении карьеры.

Алджамейн Стерлинг выиграл у Петра Яна дисквалификацией за удар россиянина запрещенным коленом.

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