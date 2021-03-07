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Результаты предварительного карда UFC 259

06:14

Завершились поединки предварительного карда турнира UFC 259 в Лас-Вегасе (США).

Легчайший вес: Доминик Круз (США) победил Кейси Кенни (США) — раздельное решение судей (28-29, 29-28, 30-27)

Легчайший вес: Кайлер Филлипс (США) победил Сонг Ядонга (Китай) — единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28)

Наилегчайший вес: Аскар Аскаров (Россия) победил Джозефа Бенавидеса (США) — единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-26)

Наилегчайший вес: Кай Кара Фрэнс (Новая Зеландия) победил Рожерио Бонторин (Бразилия) — технический нокаут, 1-й раунд, 4:55.

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.

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