Аскаров победил Бенавидеса. Видео

Российский боец ММА Аскар Аскаров победил американца Джозефа Бенавидеса на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе (США). Опубликовано видео поединка.

Аскаров победил единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-26). 28-летний россиянин одержал 13-ю победу в ММА при одной ничьей. У 36-летнего Бенавидеса 28 побед и восемь поражений.

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ.