Российский боец Петр Ян рассказал, почему использовал внезапный и мощный бросок на большую амплитуду в первом раунде боя с американцем Алджамейном Стерлингом.

«Слэм этот... Я знал, что если заберу позицию вместе рукой, смогу бросить. Он постоянно жаловался на свою шею, я хотел ему доломать ее.

Почему не бил на расцеплении клинча? Немножко в этом поединке я был не самим собой. Пережидал моменты сильно. Я знал, что после 2 раунда, в середине 3-го он просядет конкретно по функционалочке. Возможно, мне стоило форсировать, понимая, что у меня топлива будет больше.



Я знал, что он будет бороться, поэтому я постоянно держал это на фокусе. Где-то переборщил я с этим моментом. Его раздутая борьба не является тем, о чем все говорили. Я базовый боксер и нормально себя чувствовал. Он перебил меня по ударам? Все его удары практически были по защите, я специально принимал их, давая ему отработать свой резерв. Да, было несколько раз опасное колено, где-то вскользь меня цепляло, но я эти моменты буду учитывать. А так — ничего такого, что потрясло меня. Все удары корявые, вскользь", — сказал Ян на пресс-конференции.

Напомним, Ян и Стерлинг встречались 7 марта в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 259. Бой был остановлен в четвертом раунде после того, как Ян нанес сопернику запрещенный удар коленом в голову. 28-летнему россиянину присудили поражение.

(Никита Горшенин)