Дана Уайт: «Шанс на возвращение Хабиба еще есть»

Глава UFC Дана Уайт признался, что еще надеется на возвращение российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

«У нас с Хабибом по плану обед в эту субботу или воскресенье. Просто поговорим. Думаю, в легком весе с 9-й по 1-ю позицию рейтинга много потенциально отличных боев, которые нужно сделать. Давайте пока подождем, посмотрим, как некоторые из этих боев сложатся, и тогда будет ясно, кто подерется за титул.

Если Хабиб будет заинтересован, он примет бой. Вы же слышали, он сказал: «Оставьте меня в покое. Не задавайте вопросов». Думаю, шанс на его возвращение еще есть. Так я вижу ситуацию, дверь для него еще открыта", — сказал Уайт на пресс-конференции к UFC 259.

Хабиб Нурмагомедов провел последний бой 24 октября 2020-го, победив Джастина Гэтжи удушающим приемом во 2-м раунде.

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.