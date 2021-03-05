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Дана Уайт: «Шанс на возвращение Хабиба еще есть»

02:14
Дана Уайт. Фото Instagram
Дана Уайт. Фото Instagram
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Глава UFC Дана Уайт признался, что еще надеется на возвращение российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

«У нас с Хабибом по плану обед в эту субботу или воскресенье. Просто поговорим. Думаю, в легком весе с 9-й по 1-ю позицию рейтинга много потенциально отличных боев, которые нужно сделать. Давайте пока подождем, посмотрим, как некоторые из этих боев сложатся, и тогда будет ясно, кто подерется за титул.

Если Хабиб будет заинтересован, он примет бой. Вы же слышали, он сказал: «Оставьте меня в покое. Не задавайте вопросов». Думаю, шанс на его возвращение еще есть. Так я вижу ситуацию, дверь для него еще открыта", — сказал Уайт на пресс-конференции к UFC 259.

Хабиб Нурмагомедов провел последний бой 24 октября 2020-го, победив Джастина Гэтжи удушающим приемом во 2-м раунде.

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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