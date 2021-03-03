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Петр Ян: «Сэндхэген похож на мизинец. Кому он интересен?»

20:17
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Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян поделился мнением о 2-м номере рейтинга своего дивизиона Кори Сэндхэгене.

«Меня ни в коем случае не впечатлили его нокауты. То, что он сделал — это фифти-фифти [попал-не попал]. Я буду драться в субботу с тем, кто задушил его за полторы минуты

Посмотрите на Сэндхэгена, он вот такой [показывает свой мизинец]. Кому он интересен, кто его знает, кто о нем говорит?", — сказал Ян в интервью ESPN.

6 марта Ян подерется с Алджамейном Стерлингом в своей первой защите титула на UFC 259.

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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