Петр Ян: «Сэндхэген похож на мизинец. Кому он интересен?»
20:17
Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян поделился мнением о 2-м номере рейтинга своего дивизиона Кори Сэндхэгене.
«Меня ни в коем случае не впечатлили его нокауты. То, что он сделал — это фифти-фифти [попал-не попал]. Я буду драться в субботу с тем, кто задушил его за полторы минуты
Посмотрите на Сэндхэгена, он вот такой [показывает свой мизинец]. Кому он интересен, кто его знает, кто о нем говорит?", — сказал Ян в интервью ESPN.
6 марта Ян подерется с Алджамейном Стерлингом в своей первой защите титула на UFC 259.
Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.
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