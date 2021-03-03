Петр Ян рассказал о желаемом оппоненте после Стерлинга

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян хочет провести громкий бой в случае победы над американцем Алджамейном Стерлингом. В качестве оппонента он хочет видеть Ти Джея Диллашоу, у которого недавно закончился срок 2-летней дисквалификации за применение допинга.

Многие уверены, что следующим претендентом на пояс должен стать Кори Сандхаген, занимающий в настоящее время вторую строчку в рейтинге представителей легчайшего дивизиона. Однако Ян так не считает, аргументируя это тем, что Сандхаген уже проигрывал Стерлингу.

«Если я одержу легкую победу над Стерлингом, то следующий бой должен быть очень громким. Сандхаген проиграл Стерлингу. Я думаю, возможно, Диллашоу, хорошо подошел бы для такого случая. У него недавно закончилась дисквалификация, поэтому я бы встретился с ним», — сказал российский спортсмен в интервью Fanatics View.

Поединок Петра Яна с Алджамейном Стерлингом состоится в ночь с 6 на 7 марта на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Российский боец впервые в карьере проведет защиту чемпионского титула в UFC. На счету Яна 15 побед и 1 поражение в ММА, у 31-летнего Стерлинга 19 побед и 3 поражения.

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.