Добер назвал минус Махачева: «Он боится совершить ошибку»

Американский боец UFC Дрю Добер на пресс-конференции рассказал о том, в чем, на его взгляд, главная слабость Ислама Махачева. Бой между Добером и Махачевым состоится 7 марта рано утром по московскому времени на турнире UFC 259.

«У него феноменальный кикбоксинг, и он левша — дерется очень бодро. Не думаю, что у него есть явные минусы. Считаю, что его главный недостаток заключается в том, что он боится совершить ошибку. В общем и целом он является прекрасным бойцом смешанного стиля, но мне не терпится увидеть, какую ошибку он совершит, когда я загоню его в неудобное положение в бою».

Добер тренируется вместе с Джастином Гэтжи, который в октябре прошлого года проиграл одноклубнику Махачеву — чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.

«Соперничество команд? Ага, еще скажите, что нас ждет Хабиб против Гэтжи 2. Ну у нас разные стили. Я не являюсь Джастином Гетжи, а Ислам — не Хабиб. Разумеется, я многое извлек из того боя [Хабиба и Гэтжи]», — отметил Добер.

На счету 32-летнего Добера 23 победы и 9 поражений в ММА, у 29-летнего Махачева — 18 побед и 1 поражение.

(Илья Андреев)