Российский боец рассказал о навыках Стерлинга в борьбе: «У нас Гафуров в 100 раз лучше душит»

Российский боец Bellator Магомед Магомедов в интервью «СЭ» рассказал о совместных тренировках с американцем Алджамейном Стерлингом.

«Он [Стерлинг] приходил в зал Xtreme Couture, вставал в пару побороться, — отметил Магомедов. — Я с ним не спарринговал, хотя его тренер пару раз просил провести с ним спарринг. Поборолся с ним, когда пары менялись. Не только я, но и Тимур [Валиев] и Аскар [Аскаров]. Два или три раза он с нами боролся».

«У Стерлинга есть умения на земле, хорошие умения, — сказал Магомедов. — Спину хорошо забирает, контролит сверху. Но не могу сказать, что он чем-то удивил. Я в этом спорте все повидал. То, что он делает... Он неплохо забирает спину, умеет бороться. Но в моем зале есть Марат Гафуров, и он спину в 100 раз лучше спину забирает. Умар [Нурмагомедов] тоже очень хорошо забирает спину».

7 марта рано утром по московскому времени Стерлинг проведет бой с российским чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе.

(Илья Андреев)