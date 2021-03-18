Петр Ян рассказал о бардаке в его углу на бою со Стерлингом

Российский боец Петр Ян рассказал, что в его углу на бою с американцем Алджамейном Стерлингом тренеры не могли разобраться со своими обязанностями.

«Для меня было проблемой, что они вдесятером мне что-то кричали по очереди. За 15-20 минут до выхода на бой UFC подходят и говорят, что в связи с ситуацией в мире в октагон может выйти только один человек, а не все, как раньше. Решите, кто у вас выйдет.



И первый раунд заканчивается, тренер Парумпа что-то на своем тараторит, эти с угла тараторят. Второй раунд заканчивается, передо мной уже Джонни Хатчинсон, на английском заливает что-то... Канвас скользит, его водой поливают, ребята подливают воду. Лаврик стоял за сеткой и плюхал оттуда воду. Бутылки с большим горлышком, эти Монстер Энерджи, или как они, и он плюхал прям, я чувствовал, что у меня вода по ногам течет. Я потом его спрашиваю: «Братан, ты че делал?» — «Да я специально ногу поливал, чтобы если он тебя схватит за ногу, ты выскользнул». А я чувствую, что меня из ведра поливают, рефери орет: «Воду не лейте!». Понимаешь, на какие вещи я обращал внимание? Это раздражительный момент был», — рассказал боец на пресс-конференции.

Напомним, Ян был дисквалифицирован за нанесение запрещенного удара коленом в голову Стерлингу в четвертом раунде боя. 28-летний россиянин лишился чемпионского пояса. На его счету 15 побед и 2 поражения в ММА. У 31-летнего Стерлинга 20 побед и 3 поражения.

(Никита Горшенин)