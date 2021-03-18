Петр Ян рассказал, как сын встретил его после боя со Стерлингом
Российский боец Петр Ян рассказал, как его семья отреагировала на лишение чемпионского титула после боя с американцем Алджамейном Стерлингом.
«Пояс [за победу над Альдо] хранится в академии РМК на первом этаже. Он здесь, я до него не дотрагиваюсь. Когда я прилетел домой, первое, что сказал мне мой сын на следующий день: «Пап, а ты что, не привез третий пояс?». Меня это так взбудоражило... Он уже все понимает, блин. Надо мне забрать третий пояс», — сказал Ян на пресс-конференции.
Напомним, россиянин был дисквалифицирован за нанесение запрещенного удара коленом в голову Стерлингу в четвертом раунде боя. 28-летний боец лишился чемпионского пояса.
Ранее, сегодня, 18 марта, Ян сообщил, что планирует провести реванш со Стерлингом через 2-3 месяца.
(Никита Горшенин)
UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас
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