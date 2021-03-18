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UFC 259 Ян - Стерлинг
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Петр Ян призвал болельщиков не оскорблять Стерлинга

16:28
Петр Ян и Алджамейн Стерлинг. Фото Фото MMA Junkie
Петр Ян и Алджамейн Стерлинг. Фото Фото MMA Junkie
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Российский боец Петр Ян призвал своих болельщиков не оскорблять Алджамейна Стерлинга на расовой почве. Также спортсмен рассказал об ожиданиях от реванша с американцем.

«Национальные истории ни в коем случае не стоит трогать. Я призываю свою группу поддержки, своих фанатов не делать этого. С другой стороны, его кроме этого больше никак уже не назовешь. Ему осталось только юбку надеть и плакать дальше.

В реванше он может прибавить. Работать количественно, больше ударов своих бросать, меньше атак проводить борцовских, потому что знает, что я от них защищаюсь. Столкнутся два танчика.

Мне нужно быть хладнокровным. Не заостряться на эмоциях. Всегда, когда я был хладнокровный, взвешенный, я четко делал свою работу. Нужно подойти хладнокровно, без эмоций, уничтожить его грамотно", — сказал Ян на пресс-конференции.

Бой Ян — Стерлинг стал частью номерного турнира UFC 259, который завершился в минувшие выходные в Лас-Вегасе. Ян выигрывал поединок по очкам, однако в конце четвертого раунда нанес неумышленный, но запрещенный удар коленом в голову, который стоил ему пояса.

(Никита Горшенин)

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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