Петр Ян: «Бью не просто в голову. Целюсь в челюсть, подбородок, за уши»

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян рассказал о принципах нанесения ударов по голове соперника.

"Нужно бить в специальные места — печень, челюсть, селезенка. Если бить, условно, в лоб — то толку нет. Я стараюсь бить по месту больше — челюсть, подбородок, за уши. Если по корпусу — то печень, солнечное сплетение, селезенка. Хотя селезенка не так работает, как печень.

Кто лучший боксер в UFC? Честно, не знаю. Это дело не мое. Много ребят есть, кто хороши в этом аспекте. Холлоуэй, в принципе, хорош, в последнем бою отлично разбивал по этажам, понравилась мне работа. Кто еще там боксирует... Много ребят, специалистам виднее, я их не разбирал поэтажно", — сказал Ян в интервью «СЭ».

6 марта Ян подерется за титул с Алджамейном Стерлингом на UFC 259 в Лас-Вегасе.