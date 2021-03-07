Российский боец Ислам Махачев проведет бой на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе рано утром воскресенья, 7 марта. Соперник — американец Дрю Добер.

Поединок в легком весе входит в основной кард шоу. Он стартует в 6.00 (мск). Выход Махачева и Добера в октагон ожидается ориентировочно в 6.25 (мск).

Трансляция турнира UFC 259 доступна на платформе промоушена UFC Fight Pass, также смотреть шоу можно на UFC ТВ (по подписке на сервисах Wink, More.tv, «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком»).

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.

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