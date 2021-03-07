Ислам Махачев рассказал о помощи Хабиба в бою против Добера

Российский боец UFC Ислам Махачев прокомментировал «СЭ» победу над Дрю Добером на турнире UFC259.

«Не было ничего страшного, любой захват и я мог его повалить. Мне и Хабиб до этого говорил: «Если ты хочешь легкий бой, просто повали его, войди в клинч». В перерыве он тоже мне указал на то, что я с каждого клинча валил его. Так что я выбрал легкую дорогу в этом бою. Мне еще Хабиб постоянно говорил перешагнуть, сесть на живот и попробовать его задушить. Наверное, все увидели, что у Добера была взрывная сила, он старался меня перекинуть. Однако я все контролировал сверху. В первом раунде я зашел на болевой, но из-за нехватки времени получилось неподготовленно. Легкая победа, без каких-либо потерь, я доволен. Хабиб после боя поздравил.

Знал с самого начала, что Добер не будет отступать, а только идти в прессинг. Так что я его старался прессинговать к сетке, тем самым сокращая дистанцию. Я контролировал, левая нога постоянно была свободная", — сказал Махачев «СЭ».

Также Махачев рассказал, когда планирует провести следующий бой.

«Идеальная дата — июль. Я не собираюсь в этом году расслабляться. Собираюсь тренироваться весь Рамадан. Годы идут, а я мало выступаю, так что буду готов на любой вариант. Самое мое главное желание — бой с Фергюсоном. Но вообще есть ребята, с кем бы я еще с радостью подрался. У меня седьмая победа подряд, надеюсь, я должен быть в топ-10», — добавил Махачев.

Махачев на турнире UFC 259 победил удушающим приемом Дрю Добера. Теперь на счету 29-летнего бойца 19 побед и 1 поражение в ММА (8-1 в UFC).

(Сергей Федоров)