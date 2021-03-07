Появилось видео первых слов Яна после скандального поражения от Стерлинга

Российский боец ММА Петр Ян прокомментировал поражение от американца Алджамейна Стерлинга в поединке за чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.

«На кону стоял пояс. Я не бил так специально. Будет решать руководство UFC, но я думаю, что сейчас это самое логичное решение — сделать реванш. Больше не вижу выхода. Я видел только, как Стерлинг лежал, погибал... Я не знаю. Симулировал ли он? Не знаю, надо у него спросить. Надо со стороны посмотреть на эту ситуацию. Не хочу преждевременно высказываться по этому поводу. Это чисто бой, ничего личного. Повтор я еще не смотрел», — сказал Ян.

Петр Ян был дисквалифицирован за нанесение запрещенного удара коленом в голову Стерлингу в четвертом раунде боя. 28-летний россиянин лишился чемпионского пояса. На его счету 15 побед и 2 поражения в ММА. У 31-летнего Стерлинга 20 побед и 3 поражения.