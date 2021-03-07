Ракич победил Сантоса на UFC 259
06:44
В поединке основного карда турнира UFC 259 в Лас-Вегасе (США) австриец Александр Ракич победил бразильца Тиаго Сантоса. Бой прошел в рамках среднего веса.
Поединок продлился все три раунда. Ракич победил единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).
37-летний Сантос одержал 21 победу в ММА при девяти поражениях. У 29-летнего Ракича 14 побед и два поражения.
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