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Петр Ян выигрывал раздельным решением у Стерлинга до остановки боя

10:20
Петр Ян. Фото Zuffa LLC
Петр Ян. Фото Zuffa LLC
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Российский боец ММА Петр Ян выигрывал у Алджамейна Стерлинга раздельным решением до остановки боя за чемпионский пояс UFC в легчайшем весе, сообщает ESPN.

В записках двоих судей россиянин был впереди соперника — 29-28, 29-28. Один из арбитров отдавал предпочтение Стерлингу — 28-29.

Петр Ян был дисквалифицирован за нанесение запрещенного удара коленом в голову Стерлингу в четвертом раунде боя. 28-летний россиянин лишился чемпионского пояса. На его счету 15 побед и 2 поражения в ММА. У 31-летнего Стерлинга 20 побед и 3 поражения.

Дополнительная информация:

https://www.espn.com/mma/story/_/id/31018621/aljamain-sterling-wins-ufc-bantamweight-title-petr-yan-disqualified-illegal-knee

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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