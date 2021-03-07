Петр Ян выигрывал раздельным решением у Стерлинга до остановки боя

Российский боец ММА Петр Ян выигрывал у Алджамейна Стерлинга раздельным решением до остановки боя за чемпионский пояс UFC в легчайшем весе, сообщает ESPN.

В записках двоих судей россиянин был впереди соперника — 29-28, 29-28. Один из арбитров отдавал предпочтение Стерлингу — 28-29.

Петр Ян был дисквалифицирован за нанесение запрещенного удара коленом в голову Стерлингу в четвертом раунде боя. 28-летний россиянин лишился чемпионского пояса. На его счету 15 побед и 2 поражения в ММА. У 31-летнего Стерлинга 20 побед и 3 поражения.