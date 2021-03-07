Цзю встал на защиту Петра Яна после дисквалификации за запрещенный прием

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал «СЭ» поражение россиянина Петра Яна в бою против американца Айджамейна Стерлинга на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе.

Ян был дисквалифицирован за применение запрещенного удара коленом, а Стерлинг в итоге получил чемпионский титул.

«Не знаю точных правил, поэтому мне сложно комментировать легальность или нелегально этого удара. Сейчас самое главное — не брать Петру эту ситуацию сильно в голову. В моей жизни был очень похожий момент: правда, там назначили ничью, inattenticional illegal block. Послал соперника три раза в нокдаун за один раунд, тот упал на последнем ударе, бой остановили, подумал, что выиграл, а, оказывается, я что-то нарушил. Пересматривал этот бой много-много раз, так и не понял, что я сделал неправильно. Петру нужно перестроиться и идти дальше», — сказал Цзю корреспонденту «СЭ».

Константин Цзю также рассказал, есть ли вина секундантов в применении запрещенного приема. По словам Хабиба Нурмагомедова, именно от них поступила команда «Бей коленом!»

«Когда ты находишься в бою, ты ничего не слышишь из того, что тебе кричат. По крайней мере, так было у меня. Там такой ажиотаж, адреналин и рев во время боя, что ничего не слышно. Они же находятся в клетке, это заглушает многие звуки. Это возможно, если у Петра налажен очень сильный контакт с тренером. Опять же, я не знаю, есть ли разрешение удара коленом в определенной ситуации: если Петр начинает бить коленом, когда еще можно, Стерлинг приземляется, и уже нельзя, то как остановить удар? Я сильно Петра не виню по той простой причине, что он делал свою работу. Ему и так сейчас тяжело, надо поддержать, для этого мы и есть, чтобы он мог нормально вернулся», — добавил Цзю.

Утром 7 марта Петр Ян не смог защитить чемпионский титул в легчайшем весе (до 61,2 кг), так как нанес стоящему на коленях Стерлинггу запрещенный удар в голову, и был дисквалифицирован. Бой проходил без зрителей. Глава UFC Дана Уайт в интервью ТАСС заявил, что абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) намерен организовать между Яном и Стерлингом бой-реванш.

(Екатерина Звенигородская)