Борисов: «Стерлинг вынудил Яна нанести этот удар»

Российский боец Олег Борисов в интервью «Советскому спорту» поделился впечатлениями от остановки боя между Петром Яном и Алджемейном Стерлингом на турнире UFC 259.

Российский боец Петр Ян не сумел защитить чемпионский титул в легчайшем весе: россиянин нанес сопернику запрещенный удар коленом (в это время соперник стоял на одном колене) и был дисквалифицирован.

— Как вы оцените эпизод с остановкой боя Ян — Стерлинг?

— Досадно, что так вышло. Петру надо было руками атаковать и ждать, когда соперник поднимется. Но и Стерлинг, ощущение, что выпрашивал этот удар. Все бойцы сейчас сидят на колене...

— Получается, действия Стерлинга спровоцировали Яна на удар коленом?

— Да. Все-таки, нужно выходить из положения, хвататься за ноги, защищаться. Что это такое? Возможно, стоит в этом плане пересмотреть правила, потому что бойцы начинают хитрить. Они пользуются тем, что нельзя наносить удар, когда находишься на колене, специально подстраиваются под ситуацию, где надо перекрываются и ничего не делают. Понимаете?

— Он вынудил так ударить.

— Не совсем, но по сути — да. Конечно, я не оправдываю Яна. Надо быть чуть профессиональнее. Петр в разы сильнее Стерлинга, поэтому ситуация сложилась очень досадная. Все раунды россиянин забрал, и я не знаю, что было бы в пятом раунде. Стерлинг уже был никакой, а удары Яна сохраняли остроту. У Стерлинга удары были смазанными и по защите. Ничто не предвещало неудачи.