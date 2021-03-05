Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья на взвешивании перед боем с Яном Блаховичем за чемпионский пояс в полутяжелом весе показал 90,5 кг. Таким образом новозеландец нигерийского происхождения стал самым легким претендентом на титул в истории полутяжелого дивизиона UFC.

После того, как его взвесили, Адесанья показал коробку из-под пиццы, дав понять, что он не гонял вес и ел что хотел. На счету 31-летнего Адесаньи 20 побед и 0 поражений в ММА.

Бой между Адесаньей и чемпионом в полутяжелом весе поляком Блаховичем состоится 7 марта рано утром по московскому времени на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе.

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.