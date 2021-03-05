Аскаров не сделал вес перед боем с Бенавидесом

Российский боец UFC Аскар Аскаров на 1 фунт (0,45 кг) превысил лимит наилегчайшего веса (126 фунтов или 57,1 кг для рейтингового боя) перед поединком с Джозефом Бенавидесом.

Теперь ему придется заплатить штраф из своего гонорара. Бой состоится на шоу UFC 259, которое пройдет в ночь на 7 марта в Лас-Вегасе.