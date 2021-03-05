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Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА   //    UFC 259 Ян – Стерлинг

Аскаров не сделал вес перед боем с Бенавидесом

21:14
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Российский боец UFC Аскар Аскаров на 1 фунт (0,45 кг) превысил лимит наилегчайшего веса (126 фунтов или 57,1 кг для рейтингового боя) перед поединком с Джозефом Бенавидесом.

Теперь ему придется заплатить штраф из своего гонорара. Бой состоится на шоу UFC 259, которое пройдет в ночь на 7 марта в Лас-Вегасе.

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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