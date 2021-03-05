Аскаров не сделал вес перед боем с Бенавидесом
21:14
Российский боец UFC Аскар Аскаров на 1 фунт (0,45 кг) превысил лимит наилегчайшего веса (126 фунтов или 57,1 кг для рейтингового боя) перед поединком с Джозефом Бенавидесом.
Теперь ему придется заплатить штраф из своего гонорара. Бой состоится на шоу UFC 259, которое пройдет в ночь на 7 марта в Лас-Вегасе.
Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.
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