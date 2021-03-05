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Петр Ян: «Люблю шахматы. Они заставляют думать, хотя иногда от них болит голова»

22:15
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Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян рассказал об увлечении шахматами.

«Мы играем здесь [на сборах во Флориде] в шахматы. Отличная игра, заставляет думать. Хотя иногда от нее болит голова. Когда мы не тренируемся, мы либо идем на пляж, либо играем в шахматы», — сказал Ян в интервью ESPN.

В ночь на 7 марта Ян подерется с Алджамейном Стерлингом в титульном бою на UFC 259.

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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