Петр Ян: «Люблю шахматы. Они заставляют думать, хотя иногда от них болит голова»
22:15
Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян рассказал об увлечении шахматами.
«Мы играем здесь [на сборах во Флориде] в шахматы. Отличная игра, заставляет думать. Хотя иногда от нее болит голова. Когда мы не тренируемся, мы либо идем на пляж, либо играем в шахматы», — сказал Ян в интервью ESPN.
В ночь на 7 марта Ян подерется с Алджамейном Стерлингом в титульном бою на UFC 259.
Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.
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