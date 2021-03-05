Петр Ян: «Люблю шахматы. Они заставляют думать, хотя иногда от них болит голова»

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян рассказал об увлечении шахматами.

«Мы играем здесь [на сборах во Флориде] в шахматы. Отличная игра, заставляет думать. Хотя иногда от нее болит голова. Когда мы не тренируемся, мы либо идем на пляж, либо играем в шахматы», — сказал Ян в интервью ESPN.

В ночь на 7 марта Ян подерется с Алджамейном Стерлингом в титульном бою на UFC 259.