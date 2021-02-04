Этот русский боец победил Оверима дважды. Неизвестная история Юрия Кочкина

Рассказана впервые.

7 февраля Александр Волков станет 11-м российско-советским соперником в бесконечной карьере Алистара Оверима. Проиграл легендарный голландец нашим людям трижды, два раза — одному и тому же человеку — екатеринбуржцу Юрию Кочкину.

Встречались они в октябре 1999-го и мае 2000-го. В первый раз, в Японии, 35-летний Кочкин (которому в тот вечер еще пришлось драться с Антонио Родриго Ногейрой) выиграл у 19-летнего Оверима решением большинства. Во второй раз — в Екатеринбурге — победил раздельным решением. Поражения Кочкину стали для Алистара первым и вторым в профессиональных ММА. В следующий раз он проиграет бойцу из России спустя семь лет — голландца нокаутирует в реванше Сергей Харитонов.

Удивительно, что Оверим за карьеру проиграл 18 раз и только трижды — решениями. И два этих решения на счету Кочкина. Вспоминают о Юрии крайне редко — уж слишком далеко вниз нужно листать рекорд Оверима из 66 боев в ММА, чтобы дойти до самого начала и увидеть фамилию Кочкин. Но что значат эти победы для самого Юрия, легко судить по фотографии его профиля в воцап. Там скриншот из второго боя против Оверима, на котором рефери поднимает руку российскому бойцу.

Сейчас Кочкину 57 лет, живет он за городом, во время интервью слышно звонко лающих во дворе собак. Говорили мы три часа, потихоньку приближаясь к тем двум главным победам.

Ниже — самое интересное из нашей беседы.

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Чем занимается сейчас

— Немного тренирую, не так много, как раньше. Семьей занимаюсь, бытом. У меня дочь, семь лет. Немножко боролся тут одно время, увлекся грэпплингом. Хотел потренировать, но все-таки обратно вернулся в киокушин.

Остались ли болячки со времен спорта

- Сильных травм не было. Несколько лет назад, в 2013-м, выступал по ветеранам, турнир по киокушинкай, и неудачно упал. Уронили меня, сломал лодыжку. А так — травм нет, есть какие-то возрастные моменты. Надо себя в форме держать, а у меня в связи с этой пандемией разрыв произошел, я сейчас не в самой лучшей форме.

Юрий Кочкин с соперником. Фото superkarate.ru

Как-то ошибочно подумал, что физическая работа на участке — я за городом живу — заменяет тренировки. Но это совсем не то. Тренировка усиливает все, ее нельзя исключать. Работа на участке, что бы ты там ни копал, сажал, убирал, передвигал, — это совсем не то. Специализированные упражнения, связанные с борьбой и карате, развивают суставы и мышцы определенных групп. Работа на участке это не заменит.

Последний бой в ММА, который смотрел в прямом эфире

- Не так часто смотрю, но с интересом посмотрел, как Порье положил Макгрегора. По первым минутам было понятно, что Порье уже не тот мальчик для битья, над которым Макгрегор издевался в первом бою. Когда он начал ему систематически расстреливать переднюю ногу, я уже понял, что тут дело чем-то нехорошим для Макгрегора кончится. А так — мало смотрю. Ярких звезд на сегодняшний день особо не вижу.

О детстве, молодости, пути в любительском спорте

— В 15 лет я весил 82 кг. Жил на Украине, в Павлограде. Но не сказал бы, что был каким-то одаренным физически. Да, широкая кость, отец у меня был довольно крепкий, чуть пониже меня ростом, но довольно крепкий. Я дрыщом с детства не был. Активно занимался спортом с 7-8-го класса. С другом пошли на легкую атлетику, метали диск. Всю зиму сидели на штанге, откуда и вес пошел. А потом одноклассник в 9-м классе перетащил нас на борьбу. Говорит: «Тяжи нам нужны». Это было рядом, а на легкую атлетику ехали с двумя пересадками. В советское время общественный транспорт ходил, скажем так, не совсем стабильно. А дзюдо было рядом, тренер был энтузиаст, секция большая — 150-180 человек. До сих с некоторыми общаюсь. По дзюдо выполнил мастера спорта.

Юрий Кочкин.

В карате же пришел после института, окончил строительный университет. Ходил тогда в качалку, в соседнем зале были каратисты, у меня там товарищ был из медицинского института. И как-то так получилось, что мы в душ первыми зашли, выходим, а тут заходит на смену их каратистская группа. И я сделал резкий жест рукой — «уракэн» называется. Они такие: «Вау, приходи к нам на тренировку». Пошел, там был изнурительный труд. Глядя из сегодняшнего дня понимаю, что мы занимались не карате. Это было самоистязание. Многие движения делались не для развития техники. Но тем не менее я получил опыт. Потом эта секция переехала, и тот самый мой товарищ из медицинского, Борис, поехал в Польшу. У него была связь с Анджеем Древняком, который когда-то ездил к самому Масутацу Ояме, основателю киокушинкай. И вот он съездил, приехал с поясом, вот с такими глазами, замотивированный. В итоге разрушили всю секцию дзюдо, и все повально перешли на карате. Это был 89-й год, Союз, и наш город Павлоград, 60 км от Днепропетровска, весь сошел с ума от карате. Я только узнал про лоукик, что, оказывается, можно бить не в голову, а в ногу и люди падают как подкошенные. До этого когда-то видел, что мой тренер по дзюдо пинал ногами грушу-чучело, говорил: «Иван Викторович, а покажите, как бить ногами». А он: «Зачем тебе карате? Ты и так здоровый, тебе это не надо».

Юрий Кочкин. Фото superkarate.ru

Но тут мы все начали заниматься, после того как Борис приехал из Польши. Потом меня забрали в армию по строительному профилю, в город Верхняя Салда, что на Урале. И там я продолжал заниматься карате, у товарища была подпольная группа ОФП, и там было карате. Вроде специализированный зал борьбы, но и карате было. Я и боролся и карате занимался. В 90-х принял участие в чемпионате России по карате. Есть видео даже, где-то гуляет в ютубе. Сейчас оно смотрится смешно, но тогда это было нечто. Я был очень неуклюжий каратист, но все-таки четвертое место занял. Потом занял второе место на Кубке Москвы. И как-то пошло-поехало. После армии предложили остаться в Екатеринбурге, я и остался.

В 93-94-м я познакомился с Зуевым Николаем Николаевичем (самбист, боец ММА, основатель Центра единоборств в Екатеринбурге. - Прим. "СЭ"), он помог попасть в Rings. Съездил в то же время на чемпионат Японии по карате, который считается малым чемпионатом мира. Огромные впечатления, лично сфотографировался с Оямой, который потом через два месяца умер от рака легких. Можно сказать, в Японии я увидел оригинал карате. Поправляли нам там технику. Как в речи есть слова-паразиты, так и в технике есть ненужные элементы. У нас были в моде руки-тряпки такие, висячие, понты с нашей стороны. Но в Японии сказали убрать это, все должно быть строго и обоснованно, поправили технику. После Японии сразу поехал в Польшу на турнир по карате и выиграл его. Там же был Ояма, у меня есть фото, как я стою на пьедестале и рядом Ояма. Вернулся в Екатеринбург, меня товарищ привел к Зуеву. Предложили подраться по ММА. Решил, что борьба у меня есть, ударка есть, надо попробовать.

О дебюте в ММА

— Пришел туда в 33 года. Была какая-то нереализованность, чувствовал, что в спорте особых уровней не достиг пока, не показал себя. Дебют у меня был с болгарином Красцевым. Перед тем боем пытался вспомнить борьбу. В карате есть подсечки, но нет захватов, там задача уйти от борьбы, забыть ее. При этом каратисты, особенно японские, — очень здоровые, сильные. Ноги мощные, предплечья, очень плотные, быстрые удары.

Там идеология — тело должно идти треугольником, у которого основание внизу. А у европейцев — основанием вверх. С борьбой мне очень помогли в Rings Зуев и Федоров — топовые партеристы со знанием многих фишек и нюансов. Даже бразильцы у них учились, когда приезжали. И Федор, когда готовился к Ногейре, тоже работал с Зуевым и Федоровым, учился, как не попасться на треугольник. Красцев же, мой соперник, вообще партером не владел, корявый был, несуразный. Люди, которые партер не знают, не чувствуют, когда надо сдаться. Пришлось перехватываться, длинную руку его перегибать. На эмоциях после боя сказал: «Я мастер спорта по дзюдо», но ничего мастерского не показал.

Выиграл за 40 секунд, но со мной это злую шутку сыграло. Там выиграл Мораис свой бой за 40 секунд тоже, здоровый конь, 203 см, 120 кг. Спрашиваю: «Зачем вы мне его даете? Он огромный, я мальчик рядом с ним». Японцы сказали: «Он выиграл за 40 секунд, и ты за 40 секунд. Вот вас, спринтеров, надо свести». Все боялись за меня, но бой получился близким, держал его все время, он тоже возился со мной, бил короткими ударами, весь затылок мне расчесал. В итоге — ничья.

Как брали в Rings и как велись переговоры с бойцами

— Никаких переговоров не было, нас ставили перед фактом. Жеребьевки не было, просто подбирали бойцов. У нас был менеджер в России Погодин Владимир Евгеньевич, он разбился на самолете потом. Очень хороший человек. Вел все переговоры с японцами, занимался селекцией. Бойцов по-разному брали, просматривали, это, если честно, загадка и для меня, как все происходило. «Гром» Зазу, например, (Заза Ткешелашвили, участник ОИ-1996 по вольной борьбе. — Прим. «СЭ») взяли, когда он перед японцами два раза на канат залез.

Были ли в Rings договорные бои

— Я не видел. Но есть, например, такая уникальная личность, как Волк Хан. Он знал себе силу и мог выиграть в любом интервале и точке боя. Иногда он переигрывал, упадет, изобразит. Артист. Но боец очень сильный, иногда играл, чтобы создать интригу.

Была ли в Pride и Rings установка от руководства драться зрелищно

— Ты понимал, что должен был показать какую-то фишку, хорошо, если ты еще и фактурный боец. Вот как Бобб Сапп. Выходил, хмурил брови, очень сильный, пусть и функционалки на полсекунды, но зрелищный. Если ты татуированный там, зубы скалишь — тоже приветствуется. А если просто российский боец, который вышел с установкой «Победа любой ценой», минимум эмоций — то это неинтересно. Цирковое в основе лежало всегда. И в реслинге, и в Rings, и в Pride. Контракт я лично не видел, он был у Зуева, до нас ничего не доносили, но мы понимали, что шоу в основе. Договорняков я там не видел, ко мне лично никто не подходил.

Бобб Сапп. Фото Reuters

Со мной за всю жизнь только раз пытались договориться, и то почему-то во время боя. Ездили в Грузию, в Тбилиси дрались. У меня оппонент — чемпион мира по греко-римской борьбе среди молодежи. Он пару раз мне сунул в нос кулаком, разбил, я заткнул ватками ноздри. Потом бросает меня выше ринга, мы падаем, я его на болевой, он уходит, за канат хватается. Говорит мне: «Давай сдавайся». Отвечаю: «Не было такого уговора».

Чем питались в Японии при подготовке к боям

— Да не было никакой системы, как пошло, так и пошло. Все шло своим чередом, мы были здесь первопроходцами, все опробовали на себе. В Японии очень много заведений просто перекусить. Обычная миска, где бульон, рис, курица, набросали тебе, яйцо разбили — вот и весь перекус за 500 иен. Продукты там высокого качества, никакой просрочки. Меня товарищ подсадил на суши, потом я приехал в Екатеринбург и первым делом нашел суши-ресторан. И честно говоря, не полезли наши суши в рот. Почувствовал, что рыба несвежая, несколько раз перемороженная. Только почуял и сразу сказал себе: «Все понял. Понял разницу».

Не боялся ли драться в Японии без допинг-контроля против стероидных монстров

— Мораес — вполне вероятно, под чем-то был. И Алистар Оверим — по нему было видно, что там не просто стимуляторы, а реальное что-то. Рэнделман — химик реальный, настоящий химик.

Мы как-то на брифинге в Pride сидели, у него сушняки начались. С чего бы, интересно знать? Выпил при мне две двухлитровых бутылки воды. Потом его стошнило. А страшно не было, мы же не с улицы тоже пришли, знали защиту от ударов, опыт был большой.

Когда в ринге было больнее всего

— Дрался с парнем, приехал он из Волгоградской области, Волжска. Очень крупный такой, 120 кг. Сильный очень, Харитонов его знает, говорит мне: «У него привычка, ловит ногу». Я упал на спину и жду его. А он меня стоя, сверху пригвоздил ударом. И я поплыл. Тогда добивания не было, подняли меня, отсчитали нокдаун. Если бы добивание было, то просто... Я не ожидал, что он ударит, думал, затяну его в партер. Мне удалось прийти в себя, и потом я выиграл активностью.

Юрий Кочкин. Фото superkarate.ru

Постоянно пытался ему кимуру провести, он хватался за канаты... Но ударил меня он серьезно. У меня пол-лица заплыло, подушка такая. На следующий бой вышел, там таец мне начал в эту подушку бить, все раздулось на все лицо, я уже ничего не видел. Но страха у меня не было никогда. После Рикардо Мораеса я уже не боялся никого.

О крупнейшем гонораре в ММА и зарплатах в конвертах в Pride

— В Pride платили наличными. Приходили в номер, давали в конвертах. Зарплаты в конвертах. Мы все по номерам, терпеливо ждем, когда принесут зарплату. Деньги были небольшие. В Rings по $ 3 000 за бой. В Pride — побольше, там богатая организация. Мой самый крупный гонорар — $ 10 000 за Херринга. На эти деньги тогда (2002 год. — Прим. «СЭ») можно было купить хрущевочку на окраине Екатеринбурга.

Главное впечатление от Японии

— Самое главное для меня — я увидел Ояму. Кто-то скажет: «Я видел Ленина», а я видел Ояму. Легенда. Многие мне черной завистью завидуют. А так... каждое мероприятие в Японии у нас заканчивалось поездкой в горы. Там Ояма всегда проводил осенний лагерь, это территория монастыря.

Из Осаки мы уехали в Киото, там есть такая гора, называется Гора тысячи монастырей. Нас водили в действующий монастырь, показали, как живут монахи, чем питаются. Мы сами так пожили, попробовали их еду.

— Не скажу, что мы близко знакомы. Федя, конечно, врезается в память уникальной работоспособностью, выносливостью. Я встречал тренеров его под дзюдо, они говорили мне о нем: «Очень сильный середняк и очень функциональный для тяжа». В тяжах выносливость — это очень сильная сторона. Не каждый тяж может этим похвастаться. Федор мог только одной функционалкой тебя перебороть. Плюс у него психологическая устойчивость. Только на одном этом факторе можно выиграть у соперника. Если ты излучаешь эту энергию в себе, сопернику это передается. А энергия эта идет изнутри. А так Федор скромный.

Приезжал как-то на турнир памяти Федорова. При той массе народа, которая пыталась с ним сфотографироваться, он вел себя спокойно, никому не отказал. Я не торопился с ним сфоткаться, улучил момент и потом уже сфотографировался. Друзья не друзья... Слава огу, если он узнает меня при встрече. Но я не обижусь, если что (смеется).

О бое с Ногейрой

— Я его поднимал на болевой, он висел у меня на руке, я крикнул. Не от боли, а от усилия. Но судья расценил как сдачу. Не надо было кричать. А я знать не знал. Мне Зуев о Ногейре сказал перед боем: «Он борется». Ну борется и борется. Он сразу атаковал меня, проход в ноги, перевести не удалось, я его накрыл, но он меня на болевой, пытаюсь поднять его... В итоге и минуты не прошло, но я проиграл.

Я: «Пффф... я же поднял его, мне даже больно не было». С Ногейрой ничего друг другу не сказали после боя. Победу ему отдали, разошлись сразу. Я обескураженный вышел.

О двух боях с Оверимом

— Я тогда знал только его брата Валентина, фактурный такой парень. Могли с ним несколько раз до этого встретиться. Но получилось только с его братом. Про него так и говорили: «Это брат Валентина». Никто и знать не знал его тогда. Да, высокий, крепкий, но в Голландии много было хороших бойцов. Понятно было, что он не мальчик для битья, но не более. Никакого авторитета его не чувствовал. В первом бою я сразу какую-то уверенность поймал, а в середине боя уже даже кураж какой-то. Не могу сказать, что вынес его, но чувство превосходства было. Второй бой в Екатеринбурге был тяжелый и вязкий, осторожный. Я еще до боя погрипповал так хорошо, вес набрал, функционалка упала. В какой-то момент у меня было ощущение, что я не додышу до конца. Сел на него, и сил только на то, чтобы руку поднять и опустить. Но уверенность из первого боя, что я сильнее его, осталась. Знал, что меня он не пробьет. Понимал, конечно, что он может стрельнуть, но был уверен в себе.

Физически не чувствовал, что он сильнее меня. Это же не армрестлинг, кто кого переборет. Это динамика, не статика. В чем он был мне удобен? Да как-то с самого начала все пошло. Я вел бой с начала до конца. Пусть не с явным преимуществом, но вел. Нокдаунов, нокаутов не было, но по очкам выиграл уверенно. Чувствовалось, что он боец непростой, с большой перспективой. Потом на банкете после турнира говорю ему: «У тебя еще все впереди, ты молодой». Конечно, где-то он себя реализовал потом — в K-1, Pride, частично в UFC, но где-то он переусердствовал с массой и препаратами.

Алистар Оверим.

В чем он был особенный уже тогда? Где-то встречные удары попадали, в партере побеспокоил, видно, что в партере с ним поработали. Коленями меня в гарде прихватывал между ног, болевой пытался сделать. Он и потом делал болевые из этого положения. В стойке у него фишка, как и у многих голландцев, это колено в корпус в прыжке. У него и брат этим славился. Но я знал, что он бьет коленями, и потом пытался мне засунуть их. Но я сам люблю бить коленями и поэтому знаю, как от них защищаться. Не застаиваться, не лезть вперед, блоки ставить. Ты знаешь, когда эти удары пойдут, и готов к ним.

Что за человек Оверим по общению? Был банкет во Дворце порта, общались о том о сем. Тогда не я один был желающий с ним пообщаться. Довольно-таки доброжелательный человек, адекватный. Пил ли он что-то на банкете? Да по пиву с ним выпили. Ничего серьезного, там такие люди сидели, напиться ему бы не дали. Хороший, интересный человек, я бы и сейчас с ним пообщался, есть что вспомнить. После наших боев с ним не общались, не получилось. Может, где-то через соцсети можно было, может, недооценил эту возможность. Надо, наверное, но тут трудности перевода будут...

Сколько заработал за победы над Оверимом? Не помню, честно говоря... В Rings платили где-то по $ 3 000 за бой. Часто ли люди сейчас узнают, что я — тот самый, кто два раза победил Оверима? Как говорит мой товарищ: «Мы люди, широко известные в узких кругах». Кто-то знает, кто-то помнит. Уже и в интернете боев многих не найдешь, я сам пытался, не смог. Некоторых боев уже и нет. Хотя недавно в Москве был, один товарищ меня приятно удивил: «Слушай, так это ты же выиграл у Оверима?» Я говорю: «Ну да, я...»

Хранит ли какие-то вещи с тех времен

— В Pride давали какие-то памятные медали, может, где-то они сейчас у меня и лежат. Все эти грамоты и медали у меня где-то в сарае, по-моему. У меня особо и хранить-то негде, всегда хотел свой зал додзе, не теряю надежды. Надо поискать это все, думаю, где-то есть.

Как те бои и эпоха смотрятся из 2021-го

— Всегда бои были непростые. У нас не было никаких договорных боев. Тогда другая техника была, сейчас больше ударки. Технологии стали другими. А смеяться над тем временем, что драться не умели... Взять те же бои Зуева — там можно смотреть неотрывно. И бои Маеды, Хана — там приемы такие, что и не снились. Сейчас их пересматривают, копируют, но на практике не могут повторить. Не думаю, что те, кто выступал сам, будет смеяться. Смеются диванные бойцы.

Юрий Кочкин (справа). Фото superkarate.ru

Они не видят ничего. Ты сам выйди и подыши. Если ты побывал в этой шкуре, то не скажешь никогда [ничего плохого о той эпохе]. А если ты просто ходишь в качалку, обсуждаешь там с кем-то бла-бла-бла, то тогда да.

Сравнение СССР и России

— Скажу только одно — тогда границ не было и была одна национальность. Как бы они ни звучала по-разному. Не было радикального разделения, границ между русским, грузином, чеченцем и так далее. Я не понимал разницы, когда приезжал с Урала на Украину. Да, называли украинцев хохлами, москвичей — кацапами, но все это любя. Конечно, нам потом открыли глаза на Западе, что можно жить лучше. Но вопрос — живем ли мы сейчас лучше.

О чем сейчас мечтает

— У меня большой список мечт. Но в первую очередь хочу реализовать себя как тренер. Вернуться к началу, поработать дальше тренером по карате. Мечтаю, чтобы у меня был свой зал, свой додзе. Это не сказать, что какой-то свечной заводик — он не приносит прибыли. Но приносит удовольствие и уверенность. Я помню, когда ты работаешь с детьми, ты молодеешь с этого внутренне и внешне. Считаю, что вся остальная жизнь должна вокруг этого и вертеться. Еще поживем, поборемся.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет бой Волков — Оверим в ночь с 6 на 7 февраля.