Харитонов рассказал, когда Волков будет драться за чемпионский пояс

Российский боец MMA Сергей Харитонов в беседе с «СЭ» прокомментировал победу Александра Волкова в бою против Алистара Оверима на турнире UFC Fight Night 184.

«Саня стал мощнее, по сравнению с тем, что было с Харди, и это сказалось в бою. Волков победил легенду, и больше всего мне понравилось, что он был полностью уверен в своих силах. Из нынешних тяжеловесов UFC наибольшую опасность для него представляет Стипе Миочич и, конечно же, Франсис Нганну. Уверен, что одна-две победы, и Саня будет драться за звание чемпиона», — сказал Харитонов «СЭ».

7 февраля 32-летний Волков победил 40-летнего Оверима техническим нокаутом во втором раунде. На счету Александра 33 победы и 8 поражений в MMA, у Алистара — 47 побед и 19 поражений.

(Екатерина Звенигородская)