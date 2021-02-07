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Оверим попал в больницу после нокаута от Волкова

13:16
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Глава UFC Russia Андрей Громковский 7 февраля сообщил, что голландского бойца Алистара Оверима отправили в больницу после поражения от россиянина Александра Волкова. По его словам, оба спортсмена лежали в одной палате.

«Саша и его оппонент Алистар лежат сейчас в одной медицинской палате», — написал Громковский в Facebook.

Напомним, ранее стало известно, что Волков после боя с Оверимом также попал в больницу с ушибом ноги.

Волков нокаутировал Оверима во втором раунде на турнире UFC в Лас-Вегасе.

На счету 32-летнего россиянина стало 33 победы и 8 поражений в ММА. У 40-летнего Оверима 47 побед и 19 поражений.

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Александр Волков – Алистар Оверим, турнир UFC Fight Night, дата боя – 6 / 7 февраля 2021 года, Лас-Вегас

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