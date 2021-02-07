Тренер Волкова рассказал подробности о травме бойца после боя с Оверимом

Тарас Кияшко, тренер российского бойца UFC Александра Волкова, поделился подробностями в беседе с «СЭ» о травме ноги спортсмена.

«На самом деле все нормально, диагностировали сильный ушиб, — сообщил Кияшко «СЭ». Волков разбил ногу еще во время подготовки к бою. Вообще, два голеностопа чувствовали себя не очень. У нас не было времени остановить тренировки, чтобы залечить травму полностью. Нога выздоравливала постепенно, но постоянные тренировочные процессы не позволяли восстановиться до конца. А во время боя без ударов ногами никак. Вот он её и добил. Тем не менее, сейчас все хорошо. По правилам UFC мы должны были поехать в больницу и сделать снимок — а вдруг перелом, ну мало ли. Никакого перелома нет, просто ушиб.»

Кияшко также сообщил сколько времени уйдет на восстановление

«Потребуется недели две. Я думаю, Волков за это время отдохнет и сумеет восстановиться полностью. Позднее уже вернемся к тренировочному процессу», — добавил Кияшко.

7 февраля Волков нокаутировал Оверима во втором раунде на турнире UFC. Менеджер российского тяжеловеса заявил, что в следующем бою он может драться за чемпионский титул со Стипе Миочичем, если тот выиграет у француза Френсиса Нганну.

На счету 32-летнего Александра Волкова 33 победы и 8 поражений в ММА.

(Артем Бухаев)