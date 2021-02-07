Менеджер Волкова: «Саша убьет Джона Джонса»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс не начнет карьеру в тяжелом весе с боя против Александра Волкова из соображений осторожности, считает менеджер российского бойца Иван Банников.



«Я думаю, Джонс ни за что не начнет карьеру [в тяжелом весе] с боя с Сашей, он убьет его», — сказал Банников.

В воскресенье рано утром Волков во втором раунде нокаутировал Алистара Оверима на турнире UFC Fight Night 184 (UFC Vegas 18).

На счету 32-летнего Волкова стало 33 победы и 8 поражений в ММА. У 40-летнего Оверима 47 побед и 19 поражений.

Ранее сообщалось, что один из лучших бойцов в истории ММА Джон Джонс (26-1) проведет следующий бой против победителя поединка за титул чемпиона UFC в тяжелом весе между Стипе Миочичем и Франсисом Нганну, который планируется в марте.

Банников сегодня заявил, что Волков также может драться за чемпионский титул со Стипе Миочичем, если тот выиграет у Нганну.

(Илья Андреев)